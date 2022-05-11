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Экстрадиция Шария в Украину может занять примерно год, - Венедиктова

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Среда 11 мая 2022 16:35
Экстрадиция Шария в Украину может занять примерно год, - Венедиктова Фото: Анатолий Шарий (facebook com anatolijsharij)
Автор: РБК-Украина

Процесс экстрадиции в Украину блоггера Анатолия Шария, которого подозревают в госизмене, может длиться до года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой во время телемарафона.

"Процесс экстрадиций очень длинный всегда. При максимально положительном процессе это может идти 3-6 месяцев, а так, эта история может идти и до года. Для нас важно идти до конца", - сказала генпрокурор.

Также она подчеркнула, что сейчас пророссийский блогер находится не под арестом, а в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи.

Напомним, в четверг, 5 мая, правоохранительные органы Испании задержали блогера Анатолия Шария. Украинская сторона инициирует процедуру его экстрадиции.

Служба безопасности Украины подозревает Шария в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (дискриминации).

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Генеральная прокуратура Украины госизмена Анатолий Шарий Ирина Венедиктова
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