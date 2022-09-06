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Верховний суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія"

Фото: блогер Анатолій Шарій (facebook com anatolijsharij)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховний суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія" на території України за позовом Мін'юсту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції.

Зазначається, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду вирішив відмовити у задоволенні апеляційної скарги політичній партії "Партія Шарія" та залишити рішення суду першої інстанції без змін.

Раніше РБК-Україна писало, що Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність "Партії Шарія".

Зазначимо, що СБУ підозрює Шарія у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак (дискримінації).

Процес екстрадиції блогера в Україну може тривати до року.

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Анатолій ШарійВерховний судМіністерство юстиції України