Верховный суд объявил перерыв в деле о вкладах Суркисов в ПриватБанке

Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении кассационной жалобы "ПриватБанка", Минфина и НБУ на решения судов по делу о вкладах семьи Суркисов в национализированном "ПриватБанке", а также о законности процедуры bail-in. Об этом РБК-Украина сообщили в прес-службе Национального банка.

По информации пресс-службы, перенос связан с тем, что Генеральная прокуратура должна ознакомиться с материалами дела.

Как сообщало РБК-Украина, на текущей неделе пройдет три судебных заседания по делам, связанных с государственным "ПриватБанком".

В частности 16 декабря в Большой палате Верховного суда началось рассмотрение дела по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с "ПриватБанком" лицами. Также семья Суркисов требует признать недействительными договоры обмена их средств на акции "ПриватБанка" (bail-in).

Как отметили в НБУ, bail-in является стандартной международной практикой, когда средства владельцев и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка. При вхождении государства в капитал такого банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег экс-владельцами и связанным с ними лицами.

На сегодяшний день, количество исков к НБУ об отмене связанности и bail-in оставляет около 50 на общую сумму 20 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконной национализации "Приватбанка".

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Министерство финансов купило 100% акций за 1 гривну.