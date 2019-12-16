Верховний суд оголосив перерву в справі про вклади Суркісів в ПриватБанку

Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року у розгляді касаційної скарги "ПриватБанку", Мінфіну і НБУ на рішення судів у справі про вклади сім'ї Суркісів у націоналізованому "Приватбанку", а також про законність процедури bail-in. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Національного банку.

За інформацією прес-служби, перенесення пов'язане з тим, що Генеральна прокуратура повинна ознайомитися з матеріалами справи.

Як повідомляло РБК-Україна, на поточному тижні пройде три судових засідання у справах, пов'язаних з державним "ПриватБанком".

Зокрема 16 грудня у Великій палаті Верховного суду розпочався розгляд справи за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішення НБУ про визнання членів сім'ї Суркісів пов'язаними з "ПриватБанком" особами. Також сім'я Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну коштів на акції "ПриватБанку" (bail-in).

Як відзначили в НБУ, bail-in є стандартною міжнародною практикою, коли кошти власників та пов'язаних з ними осіб конвертуються в капітал банку. При входження держави в капітал такого банку це робиться для того, щоб гроші платників податків витрачалися на компенсацію грошей екс-власниками та пов'язаними з ними особами.

На сьогодішній день, кількість позовів до НБУ про скасування зв'язності та bail-in залишає близько 50 на загальну суму 20 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Міністерство фінансів купило 100% акцій за 1 гривню.