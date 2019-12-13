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На следующей неделе состоятся три суда по делу Приватбанка

Новости » Экономика     13.12.2019 - 15:47
На следующей неделе состоятся три суда по делу Приватбанка
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решения будут принимать Верховный, Печерский и Шестой апелляционный административный суд

На следующей неделе юристы Национального банка Украины примут участие в трех судебных заседаниях по делам, связанных с государственным "ПриватБанком". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как напомнили в пресс-службе, 16 декабря в 10:00 в Большой палате Верховного суда начнется рассмотрение дела по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с "ПриватБанком" лицами. Также семья Суркисов требует признать недействительными договоры обмена их средств на акции "ПриватБанка" (bail-in).

Кроме того, 18 декабря в 10:00 Печерский районный суд города Киева рассмотрит иск бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского о признании информации недостоверной унижающей его честь, достоинство и деловую репутацию.

Наконец, 19 декабря в 10:00 Шестой апелляционный административный суд начнет рассмотрение апелляции НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе "Приватбанка" с рынка.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Игоря Коломойского принял решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства.

Как сообщало РБК-Украина, Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконной национализации "Приватбанка".

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Темы: Национализация ПриватБанка
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