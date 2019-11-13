Суд назначил дату апелляции по делу о национализации ПриватБанка

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дело рассмотрит коллегия судей

Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконной национализации "ПриватБанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, размешенное в реестре судебных дел.

Согласно решению, заседание начнется в 10:00. Дело рассмотрит коллегия судей: Евгений Чаку (председатель), Евгений Мезенцев, Виталий Файдюк.

Апелляцию подали Министерство финансов Украины, Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Кабинет министров, Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

В качестве истца выступает бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский.

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Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Игоря Коломойского принял решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства.

Отметим, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну.