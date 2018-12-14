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Верховный суд должен увеличить состав судей весной 2019

Новости » Политика    14.12.2018 - 13:47
Верховный суд должен увеличить состав судей весной 2019
Фото: Валентина Данишевская (sud.ua)

По словам главы суда, пока идет поиск резервов

Увеличение состава Верховного суда ожидается весной 2019 года. Об этом заявила председатель Верховного суда Украины Валентина Данишевская, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, сейчас идет поиск резервов.

"Конечно, мы ищем резервы. С нетерпением ожидаем пополнения Верховного суда. Думаю, что уже весной мы будем вручать новые мантии судьям Верховного суда", - заявила Данишевская.

Напомним, ранее в пресс-службе Высшего совета правосудия заявили, что в случае успешного прохождения квалификационного оценивания украинские судьи смогут получать зарплату выше в 30-50 раз от прожиточного минимума.

Как писало РБК-Украина, в течение года в Верховный суд поступило более 150 тысяч дел. По состоянию на сейчас из этого количества рассмотрели только 81 тысячу дел.

В ноябре ВККСУ начала квалификационное оценивание для 566 кандидатов, участвующих во втором конкурсе на должности судей Верховного суда, и 270 кандидатов, претендующих на должности судей.

Кроме того, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Верховный суд Украины должен усиливать внедрение Европейской конвенции по правам человека через выполнение решений ЕСПЧ.

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