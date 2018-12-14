В Верховный суд поступило более 150 тысяч дел с начала года

Фото: Валентина Данишевская (УНИАН)

При создании в декабре 2017 года Верховный суд получил 76 тысяч дел, самые старые из которых были датированы 2011 годом

В течение года в Верховный суд поступило более 150 тысяч дел. Об этом сообщила председатель Верховного суда Валентина Данишевская, передает корреспондент РБК-Украина.

По состоянию на сейчас из этого количества рассмотрено только 81 тысячу дел.

"К нам начало поступать много дел. За год у судей оказалось более 150 тысяч дел. Кассационный админсуд получил 53 тысячи дел, рассмотрел сегодня 35 тысяч. Кассационный Хозяйственный суд получил 15 тысяч дел, рассмотрел - 13. Кассационный уголовный суд получил 15 тысяч, рассмотрел - 8,5 тысяч. Кассационный гражданский суд получил 51 тысячу дел, рассмотрел - 23,5. Таким образом, мы рассмотрели уже 81 тысячу дел", - сообщила Данишевская.

По ее словам, год назад в начале создания Верховный суд получил 76 тысяч дел, которые не были рассмотрены до того момента. Некоторые дела были датированы 2011 годом.

"Начали работу по делам, не рассмотренным в Верховном суде и кассационных судах. Мы получили более 76 тысяч дел. Это произошло практически в декабре (2017 года, - ред.) и в начале января. Старые дела, которые были получены, были датированы 2011 годом. Так, некоторые граждане ожидали решения своих споров больше семи лет", - рассказала глава Верховного суда.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Верховный суд Украины должен усиливать внедрение Европейской конвенции по правам человека через выполнение решений ЕСПЧ.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре Высшая квалификационная комиссия судей Украины начала квалификационное оценивание для 566 кандидатов, участвующих во втором конкурсе на должности судей Верховного суда, и 270 кандидатов, претендующих на должности судей.