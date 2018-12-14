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Верховний суд має збільшити склад суддів весною 2019 року

Новини » Політика    14.12.2018 - 13:47
Верховний суд має збільшити склад суддів весною 2019 року
Фото: Валентина Данішевська (sud.ua)

За словами глави суду, наразі відбувається пошук резервів

Збільшення складу Верховного суду очікується весною 2019 року. Про це заявила голова Верховного суду України Валентина Данішевська, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, наразі відбувається пошук резервів.

"Звісно, що ми шукаємо резерви. З нетерпінням очікуємо поповнення Верховного суду. Думаю, що вже на весні ми будемо вручати нові мантії суддям Верховного суду", - заявила Данішевська.

Нагадаємо, раніше у прес-службі Вищої ради правосуддя заявили, що у разі успішного проходження кваліфікаційного оцінювання українські судді зможуть отримувати зарплату вище в 30-50 разів від прожиткового мінімуму.

Як писало РБК-Україна, протягом року до Верховного суду надійшло понад 150 тисяч справ. Станом на зараз із цієї кількості розглянули тільки 81 тисячу справ.

У листопаді ВККСУ початку кваліфікаційне оцінювання для 566 кандидатів, які беруть участь у другому конкурсі на посади суддів Верховного суду, і 270 кандидатів, які претендують на посади суддів.

Крім того, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Верховний суд України повинен посилювати впровадження Європейської конвенції з прав людини через виконання рішень ЄСПЛ.

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