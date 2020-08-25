Верховный суд Беларуси отказал в открытии дела о непризнании итогов выборов

Верховный суд Беларуси отказал в возбуждении дела о непризнании результатов президентских выборов. Ранее жалобы подали бывшие кандидаты в президенты по жалобе Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.

Об этом сообщает издание TUT.by.

В Верховном суде отметили, что решение о признании выборов недействительными принимает Центральная избирательная комиссия.

"Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда", - говорится в сообщении.

В связи с этим Верховный суд принял решение отказать в открытии дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК от 14 августа 2020 года.

Решение апелляции не подлежит.

Напомним, по результатам голосования президентом Беларуси стал Александра Лукашенко.

Кроме того, 10 августа Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием признать недействительными результаты выборов.

Также итоги выборов обжаловали Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.

После Дмитрий Андреев сообщил, что ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента.