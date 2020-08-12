Еще два кандидата в президенты Беларуси обжаловали итоги выборов

Фото: кандидат Андрей Дмитриев (nn.by)

Кандидаты требуют пересчитать голоса

Вслед за Светланой Тихановской результаты выборов президента Беларуси обжаловали еще два кандидата. Жалобы в местный Центризбирком подали Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Сообщается, что Дмитриев подал жалобу в ЦИК Беларуси, в которой не признает итоги выборов и требует пересчета голосов. Он также заявил, что, по данным его штаба, как минимум должен быть второй тур с действующим президентом Александром Лукашенко и его главной оппоненткой Светланой Тихановской.

"Второй тур уже начался. Его организовала сама власть той ложью, что мы в очередной раз услышали с экранов телевизора. Второй тур не пройдет по избирательному кодексу 23 августа, но я уверен, он будет", - заявил Дмитриев.

Кроме того, свою жалобу в ЦИК подала и кандидат Анна Канопацкая. Она требует признать результаты выборов недействительными вне зависимости от итогов, которые объявит ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК Беларуси принял жалобу Тихановской на результаты выборов; она настаивала на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

Согласно предварительным данным, Лукашенко набирает более 80% голосов, его главная оппонентка - более 10%.