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Верховный суд Беларуси ликвидировал местный Союз писателей

Автор: Артем Горовенко

Верховный суд Беларуси ликвидировал еще одну общественную организацию. На этот раз - Союз писателей Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook неправительственной организации.

"Решением Верховного суда ОО "Союз писателей Беларуси" ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отметим, организация ведет свою историю с 1934 года. С тех пор в нее входили все выдающиеся белорусские писатели - Якуб Колас, Янка Купала, Иван Мележ, Владимир Короткевич, Василь Быков, Рыгор Барадулин, Нил Гилевич и Владимир Некляев.

Напомним, в августе Верховный суд Беларуси удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

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