RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Верховний суд Білорусі ліквідував місцеву Спілку письменників

Автор: Артем Горовенко

Верховний суд Білорусі ліквідував ще одну громадську організацію. Цього разу - Спілку письменників Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook неурядової організації.

"Рішенням Верховного суду ГО "Спілка письменників Білорусі" ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, організація веде свою історію з 1934 року. З тих пір в неї входили всі видатні білоруські письменники - Якуб Колас, Янка Купала, Іван Мележ, Володимир Короткевич, Василь Биков, Ригор Барадулін, Ніл Гілевич і Володимир Некляєв.

Нагадаємо, в серпні Верховний суд Білорусі задовольнив позов міністерства юстиції про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь