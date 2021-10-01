Верховний суд Білорусі ліквідував місцеву Спілку письменників

Верховний суд Білорусі ліквідував ще одну громадську організацію. Цього разу - Спілку письменників Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook неурядової організації.
"Рішенням Верховного суду ГО "Спілка письменників Білорусі" ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, організація веде свою історію з 1934 року. З тих пір в неї входили всі видатні білоруські письменники - Якуб Колас, Янка Купала, Іван Мележ, Володимир Короткевич, Василь Биков, Ригор Барадулін, Ніл Гілевич і Володимир Некляєв.
Нагадаємо, в серпні Верховний суд Білорусі задовольнив позов міністерства юстиції про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів.