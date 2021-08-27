В Беларуси ликвидировали ассоциацию журналистов страны: суд удовлетворил иск Минюста
Верховный суд Беларуси удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Все доводы организации судьи отклонили, а ее представителя обвинили в том, что он "неправильно понимает закон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал организации.
"Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно решению суда, все доводы БАЖ об отказе в удовлетворении иска ведомства не должны считаться важными, а представитель ответчика "неправильно понимает закон".
Напомним, иск о ликвидации БАЖ Минюст Беларуси подал 21 июля. Глава организации Андрей Бастунец назвал эти действия властей "зачисткой".
Отметим, в июле в Беларуси проходили массовые обыски и задержания журналистов и сотрудников СМИ.