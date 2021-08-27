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В Беларуси ликвидировали ассоциацию журналистов страны: суд удовлетворил иск Минюста

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Минск, Пятница 27 августа 2021 18:15
В Беларуси ликвидировали ассоциацию журналистов страны: суд удовлетворил иск Минюста Фото: власти ликвидировали Белорусскую ассоциацию журналистов (tut.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховный суд Беларуси удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Все доводы организации судьи отклонили, а ее представителя обвинили в том, что он "неправильно понимает закон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал организации.

"Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно решению суда, все доводы БАЖ об отказе в удовлетворении иска ведомства не должны считаться важными, а представитель ответчика "неправильно понимает закон".

Напомним, иск о ликвидации БАЖ Минюст Беларуси подал 21 июля. Глава организации Андрей Бастунец назвал эти действия властей "зачисткой".

Отметим, в июле в Беларуси проходили массовые обыски и задержания журналистов и сотрудников СМИ.

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