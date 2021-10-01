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Верховный суд Беларуси ликвидировал местный Союз писателей

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Минск, Пятница 01 октября 2021 18:49
Верховный суд Беларуси ликвидировал местный Союз писателей Фото: Верховный суд Беларуси (wikimedia.org by Максим Шикунец)
Автор: Артем Горовенко

Верховный суд Беларуси ликвидировал еще одну общественную организацию. На этот раз - Союз писателей Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook неправительственной организации.

"Решением Верховного суда ОО "Союз писателей Беларуси" ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отметим, организация ведет свою историю с 1934 года. С тех пор в нее входили все выдающиеся белорусские писатели - Якуб Колас, Янка Купала, Иван Мележ, Владимир Короткевич, Василь Быков, Рыгор Барадулин, Нил Гилевич и Владимир Некляев.

Напомним, в августе Верховный суд Беларуси удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

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