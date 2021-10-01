Верховный суд Беларуси ликвидировал местный Союз писателей
Фото: Верховный суд Беларуси (wikimedia.org by Максим Шикунец)
Верховный суд Беларуси ликвидировал еще одну общественную организацию. На этот раз - Союз писателей Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook неправительственной организации.
"Решением Верховного суда ОО "Союз писателей Беларуси" ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отметим, организация ведет свою историю с 1934 года. С тех пор в нее входили все выдающиеся белорусские писатели - Якуб Колас, Янка Купала, Иван Мележ, Владимир Короткевич, Василь Быков, Рыгор Барадулин, Нил Гилевич и Владимир Некляев.
Напомним, в августе Верховный суд Беларуси удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.