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Верховний суд Білорусі ліквідував місцеву Спілку письменників

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Мінськ, П'ятниця 01 жовтня 2021 18:49
Верховний суд Білорусі ліквідував місцеву Спілку письменників Фото: Верховний суд Білорусі (wikimedia.org by Максим Шикунець)
Автор: Артем Горовенко

Верховний суд Білорусі ліквідував ще одну громадську організацію. Цього разу - Спілку письменників Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook неурядової організації.

"Рішенням Верховного суду ГО "Спілка письменників Білорусі" ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, організація веде свою історію з 1934 року. З тих пір в неї входили всі видатні білоруські письменники - Якуб Колас, Янка Купала, Іван Мележ, Володимир Короткевич, Василь Биков, Ригор Барадулін, Ніл Гілевич і Володимир Некляєв.

Нагадаємо, в серпні Верховний суд Білорусі задовольнив позов міністерства юстиції про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів.

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