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Верховной раде и правительству доверяют менее 15% украинцев

Автор: Александр Белоус

Верховная рада и Кабинет министров оказались в конце рейтинга доверия украинцев к институтам. Парламенту доверяют 12% украинцев, правительству - 14%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Относительно института президента, то уровень доверия к нему составляет около трети (32%).

Среди институтов высокий уровень доверия граждан имеют Вооруженные силы Украины - 66%. Церкви доверяют 52% респондентов, общественным организациям - 39%.

Самый низкий уровень доверия в украинском обществе имеют российские СМИ - этот показатель составляет всего 4%. Что касается украинских СМИ, им доверяют 30% населения.

Патрульной полиции доверяют 34% респондентов (против 30% в 2018 году), а Национальной полиции в целом - 29% (столько же было в 2018 году). СБУ доверяют 27% респондентов (против 21% в 2018 году).

Наибольшее доверие у украинцев имеют волонтеры, как те, которые помогают армии, так и те, которые помогают переселенцам, - 74% и 66% соответственно. Доверяют украинцы и своим ближним: 67% доверяют обычным людям в своем населенном пункте. Переселенцам доверяет 41%.

Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение декабря 2020 года было проведено два опроса общественного мнения во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опросы были проведены методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) и методом личного интервью. Выборка состояла из 2001 респондента для каждого из опросов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,3% для первого и 2,4% для второго опросов.

Как сообщало РБК-Украина, каждой из пяти парламентских партий доверяет не больше четверти украинцев. Больше всего респондентов в декабре 2020 года доверяли партии "Слуга народа" - 25%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале марта 2021 года, больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа". Ее поддерживают 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

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