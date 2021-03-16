Свежий рейтинг партий: за кого в марте проголосуют украинцы
Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале марта 2021 года, то больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа". Ее поддерживают 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
За последний месяц рейтинг президентской партии вырос. В начале февраля за нее планировали голосовать 22,2%.
Далее идут:
- партия "Европейская солидарность" - 20,1% (в начале февраля - 18,1%).
- партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,9% (в начале февраля 21,9%),
- партия "Батькивщина" - 9,4% (в начале февраля 10,3%).
Партия "Сила и честь" близка к прохождению в парламент, ее поддерживают 5,2% респондентов.
Кроме того, планируют голосовать за партию "Голос" - 3,4%, партию "Свобода" - 3,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,0%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,0%,"партию Шария" - 1,6%, партию "Гражданская позиция" - 1,6%, партию "Оппозиционный блок" - 1,2%, партию "УДАР Виталия Кличко" 1,1%.
Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале февраля 2021 года, то 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии. Это политические силы, которые уже представлены в парламенте.
По данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале марта 2021 года, в первом больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (19% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).