Свежий рейтинг партий: за кого в марте проголосуют украинцы

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале марта 2021 года, то больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа". Ее поддерживают 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале февраля 2021 года, то 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии. Это политические силы, которые уже представлены в парламенте.

По данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале марта 2021 года, в первом больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (19% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).