Рейтинг парламентских партий: каким политическим силам доверяют украинцы
Каждой из пяти парламентских партий доверяет не более четверти украинцев. Больше всего респондентов на момент проведения опроса доверяли партии "Слуга народа" - 25%.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Кроме того, по 21-22% доверяют партиям "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "ОПЗЖ".
На западе Украины самый низкий уровень доверия к представителям партии "ОПЗЖ" - 65% респондентов там не доверяют ей (доверяют 11%). При этом партиям "Европейская Солидарность" и "Слуга народа" доверяют 30% и 26% соответственно.
Для центра Украины характерным является доверие к партиям "Слуга народа" и "Батькивщина" - доверие к обоим составляет 26%, несколько ниже доверие к "Европейской солидарности" (22%). Последние места в рейтинге доверия среди партий занимают "Голос" и "ОПЗЖ" - 17% и 16% соответственно.
На востоке Украины больше всего доверяют партии "ОПЗЖ" - 37%. На юге эта партия имеет доверие в 29%, что лишь на 3% больше, чем у "Слуги народа".
Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение декабря 2020 года было проведено два опроса общественного мнения во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опросы были проведены методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) и методом личного интервью. Выборка состояла с 2001 респондента для каждого из опросов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,3% для первого и 2,4% для второго опросов.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале марта 2021 года, больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа". Ее поддерживают 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.
По данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы происходили в начале марта 2021 года, в первом больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (19% всех опрошенных, или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).