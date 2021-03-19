Верховній раді та уряду довіряють менше 15% українців

Верховна рада та Кабінет міністрів опинилися в кінці рейтингу довіри українців до інституцій. Парламенту довіряють 12% українців, уряду - 14%.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
Стосовно інституту президента, то рівень довіри до нього становить близько третини (32%).
Серед інституцій найвищий рівень довіри громадян мають Збройні сили України - 66%. Церкві довіряють 52% респондентів, громадським організаціям - 39%.
Найнижчий рівень довіри в українському суспільстві мають російські ЗМІ - цей показник становить лише 4%. Що стосується українських ЗМІ, їм довіряє 30% населення.
Патрульній поліції довіряють 34% респондентів (проти 30% у 2018 році), а Національній поліції загалом - 29% (стільки ж було у 2018 році). СБУ довіряють 27% респондентів (проти 21% у 2018 році).
Найбільшу довіру в українців мають волонтери - як ті, що допомагають армії, так і ті, які допомагають переселенцям - 74% і 66% відповідно. Довіряють українці і своїм ближнім: 67% довіряють звичайним людям у своєму населеному пункті. Переселенцям довіряє 41%.
Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом грудня 2020 року було проведено два всеукраїнських опитування громадської думки в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитування були проведені методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп`ютера) та методом особистого інтерв’ю. Вибірка складалась з 2001 респондента для кожного з опитувань. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,3% для першого та 2,4% для другого опитувань.
Як повідомляло РБК-Україна, кожній з п'яти парламентських партій довіряє не більше чверті українців. Найбільше респондентів в грудні 2020 року довіряли партії "Слуга народу" - 25%.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Верховної ради проходили на початку березня 2021 року, найбільше голосів отримала б партія "Слуга народу". Її підтримують 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.