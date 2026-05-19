У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію

Слідчі дії здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду.

Обшуки проводять і у колишнього голови Верховного Суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС. Судячи з матеріалів справи, справи йдеться про Всеволода Князєва.

Деталі НАБУ та САП обіцяють повідомити згодом.

Фото: проведення обшуків у ВАКС (t.me/nab_ukraine)

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня 2023 року правоохоронці затримали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. На той момент він обіймав крісло голови Верховного суду.

Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Князєва також позбавили посади голови суду.

Після цього 31 січня 2024 року Князєв вийшов із СІЗО, після того, як було внесено заставу. Днем раніше застава була зменшена до суми в 18,168 млн гривень. Це вже був 7 раз, коли заставу зменшували.

Також повідомлялося, що Вища рада правосуддя вирішує питання щодо надання згоди на затримання, утримання під вартою або арешт судді, а також тимчасове усунення судді від здійснення правосуддя.