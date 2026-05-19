В Верховном Суде проводят обыски в рамках дела о коррупции

Следственные действия проводятся по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда.

Обыски проводят и у бывшего председателя Верховного Суда, дело по обвинению которого слушается в ВАКС. Судя по материалам дела, речь идет о Всеволоде Князеве.

Детали НАБУ и САП обещают сообщить позже.

Фото: проведение обысков в ВАКС (t.me/nab_ukraine)

Дело Князева

Напомним, 15 мая 2023 года правоохранители задержали бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. На тот момент он занимал кресло председателя Верховного суда.

Уже на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий. Князева также лишили должности председателя суда.

После этого 31 января 2024 года Князев вышел из СИЗО, после того, как был внесен залог. Днем ранее залог был уменьшен до суммы в 18,168 млн гривен. Это уже был 7 раз, когда залог уменьшали.

Также сообщалось, что Высший совет правосудия решает вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест судьи, а также временное отстранение судьи от правосудия.