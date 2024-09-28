Верховного лідера Ірану перевезли у безпечне місце після ліквідації ватажка "Хезболли"

Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї перевезли у безпечне місце. Причиною цього були заяви про ліквідації ватажка "Хезболли" Хасана Насралла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два іранські чиновники повідомили виданню, що верховного лідера Ірану перевели в безпечне місце всередині країни з посиленими заходами безпеки. За словами джерел Reuters, Іран перебуває у постійному контакті з ліванською "Хезболлою" та іншими регіональними групами, щоб визначити наступний крок після того, як Ізраїль оголосив про вбивство лідера "Хезболли" Хасана Насралли. Варто додати, що у липні у столиці Лівану був ліквідований ватажок ХАМАС Ісмаїл Ханіє.