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Верховного лідера Ірану перевезли у безпечне місце після ліквідації ватажка "Хезболли"

Тегеран, Субота 28 вересня 2024 13:43
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Верховного лідера Ірану перевезли у безпечне місце після ліквідації ватажка "Хезболли" Фото: верховний лідер Ірану Алі Хаменеї (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї перевезли у безпечне місце. Причиною цього були заяви про ліквідації ватажка "Хезболли" Хасана Насралла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два іранські чиновники повідомили виданню, що верховного лідера Ірану перевели в безпечне місце всередині країни з посиленими заходами безпеки.

За словами джерел Reuters, Іран перебуває у постійному контакті з ліванською "Хезболлою" та іншими регіональними групами, щоб визначити наступний крок після того, як Ізраїль оголосив про вбивство лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Варто додати, що у липні у столиці Лівану був ліквідований ватажок ХАМАС Ісмаїл Ханіє.

Ліквідація лідера "Хезболли"

Вчора, 27 вересня, ізраїльська авіація завдала ударів по столиці Лівані - Бейруту. Ціллю атаки був Хасан Насралла, який керував угрупуванням "Хезболла" протягом 32 років.

У мережі почала ширитися інформація про нібито загибель Насралли, інші ЗМІ, зокрема іранські, заявляли, що він живий.

Сьогодні армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію ватажка "Хезболли". За даними Ізраїлю, удар був по штаб-квартирі "Хезболли", ліквідований також командувач південного фронту "Хезболли" Алі Каркі та інші командири угруповування.

Хто такий Хасан Насралла та чому він став ціллю Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна.

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