Верховного лидера Ирана перевезли в безопасное место после ликвидации главаря "Хезболлы"

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был перевезен в безопасное место. Причиной этого были заявления о ликвидации главаря "Хезболла" Хасана Насралла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Следует добавить, что в июле в столице Ливана был ликвидирован главарь ХАМАС Исмаил Хание.

По словам источников Reuters, Иран находится в постоянном контакте с ливанской "Хезболлой" и другими региональными группами, чтобы определить следующий шаг после того, как Израиль объявил об убийстве лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Два иранских чиновника сообщили изданию, что верховного лидера Ирана перевели в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности.

Ликвидация лидера "Хезболлы"

Вчера, 27 сентября, израильская авиация нанесла удары по столице Ливане - Бейруту. Целью атаки был Хасан Насралла, руководивший группировкой "Хезболла" в течение 32 лет.

В сети начала распространяться информация о якобы гибели Насраллы, другие СМИ, в том числе иранские, заявляли, что он жив.

Сегодня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главаря "Хезболлы". По данным Израиля, удар был по штаб-квартире "Хезболлы", ликвидирован также командующий южным фронтом "Хезболлы" Али Карки и другие командиры группировки.

Кто такой Хасан Насралла и почему он стал целью Израиля - в материале РБК-Украина.

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