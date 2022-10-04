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Верховний лідер Ірану звинуватив США й Ізраїль в організації протестів

Фото: Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї вперше прокоментував масштабні протести, що охопили країну після смерті дівчини, яка перед цим була жорстоко затримана поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Він звинуватив США й Ізраїль в організації демонстрацій.

"Ці заворушення та відсутність безпеки були спровоковані Америкою і режимом Ізраїлю, а також оплачуваними ними агентами за допомогою деяких зрадницьких іранців за кордоном", - сказав Хаменеї.

Нагадаємо, Іран охопили протести після смерті дівчини, яку затримала поліція за неправильне носіння хіджабу.

До слова, масові заворушення вирували щонайменше у 80 містах. Одне із них після вуличних боїв було повністю захоплено демонстрантами.

Детальніше про причини та ситуацію в країні - у матеріалі "Протести в Ірані. Як розвиваються події і чому це великий виклик для ісламу".

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Іран