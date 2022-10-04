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Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в организации протестов

Фото: Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал масштабные протесты, охватившие страну после смерти девушки, которая перед этим была жестоко задержана полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Он обвинил США и Израиль в организации демонстраций.

"Эти беспорядки и отсутствие безопасности были спровоцированы Америкой и режимом Израиля, а также оплачиваемыми ими агентами с помощью некоторых предательских иранцев за границей", - сказал Хаменеи.

Напомним, Иран охватили протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба.

К слову, массовые беспорядки бушевали по меньшей мере в 80 городах. Один из них после уличных боев был полностью захвачен демонстрантами.

Детальнее о причинах и ситуации в стране - в материале "Протесты в Иране. Как развиваются события и почему это большой вызов для ислама".

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Иран