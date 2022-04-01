Верховная рада запретила символику российских оккупантов

В пятницу, 1 апреля, Верховная рада в первом чтении одобрила запрет на использование символики поддержки полномасштабной войны России против Украины. Речь идет о символах Z, V, O и других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и ряд других нормативно-правовых актов. За символику поддержки военной агрессии РФ против Украины может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Латвии запретили публичную демонстрацию символов "Z" и "V", связанных с войной России против Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны ввести ответственность за использование символа Z, который используется для публичной поддержки войны России против Украины.

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