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Верховная рада запретила символику российских оккупантов

Фото: Верховная рада запретила символику российских оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 1 апреля, Верховная рада в первом чтении одобрила запрет на использование символики поддержки полномасштабной войны России против Украины. Речь идет о символах Z, V, O и других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Документ поддержали 311 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и ряд других нормативно-правовых актов. За символику поддержки военной агрессии РФ против Украины может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Латвии запретили публичную демонстрацию символов "Z" и "V", связанных с войной России против Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны ввести ответственность за использование символа Z, который используется для публичной поддержки войны России против Украины.

Война России против Украины длится тридцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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