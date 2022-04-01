В Латвии запретили символику, связанную с российской агрессией

Парламент Латвии поддержал поправку к закону, запрещающую использование символов, прославляющих военную агрессию или военные преступления. Теперь в стране запрещена публичная демонстрация символов "Z" и "V", связанных с войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сейма Латвии .

Парламент Латвии также увеличил размер штрафа за нарушение правил организации и проведения публичных мероприятий. Физическое лицо может быть оштрафовано на 400 евро, юридическое - на 3200 евро.

Закон теперь также запрещает пропаганду и прославление событий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов, во время публичных мероприятий, включая дни рождения, посвященные памяти этих идеологий, сражениям и победам, а также празднованию оккупации свободных и независимых территорий или их частей.

Напомним, в Украине на технике российских оккупантов нанесены латинские буквы Z, V и X. О том, как их расшифровали украины, и что они означают на самом деле - в материале РБК-Украина.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны ввести ответственность за использование символа Z, который используется для публичной поддержки войны России против Украины.

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