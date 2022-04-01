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Верховна рада заборонила символіку російських окупантів

Фото: Верховна рада заборонила символіку російських окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 1 квітня, Верховна рада в першому читанні схвалила заборону на використання символіки підтримки повномасштабної війни Росії проти України. Йдеться про Символи Z, V, O та інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Документ підтримали 311 народних депутатів.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу та низки інших нормативно-правових актів. За символіку підтримки військової агресії РФ проти України може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Латвії заборонили публічну демонстрацію символів "Z" і "V", пов'язаних з війною Росії проти України.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав всі країни ввести відповідальність за використання символу Z, який використовується для публічної підтримки війни Росії проти України.

Війна Росії проти України триває тридцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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