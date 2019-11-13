Верховная рада продлила работу до 15:00

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Работу Рады продлили из-за затягивания законопроекта о рынке земли

Верховная рада Украины после перерыва на совещание по рынку земли проголосовала за продление работы до 15:00. Соответствующее решение поддержали 234 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, около 11:00 спикер парламента Дмитрий Разумков собрал совещание с участием глав фракции из-за споров вокруг законопроекта о рынке земли. Однако перерыв в работе парламента затянулся практически на полтора часа.

Напомним, Верховная рада сегодня рассматривает законы о рынке земли. С утра стало известно, что большинство фракций против рассмотрения законопроекта о рынке земли. В частности, против него выступают "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Таким образом, рассмотрение законопроекта поддерживает только фракция "Слуга народа", однако представитель правительства в Раде Ирина Верещук уверена, что фракции не хватит голосов для принятия законопроекта в первом чтении.

В понедельник, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении объявил о проведении референдума по вопросу земельной реформы. По его словам, иностранные компании смогут получить право приобретать землю, только если украинцы дадут согласие на референдуме.