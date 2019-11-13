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Рада начала рассмотрение земельной реформы

Новости » Политика     13.11.2019 - 12:43
Рада начала рассмотрение земельной реформы
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент рассматривает земельную реформу в первом чтении

Верховная рада Украины на пленарном заседании 13 ноября начала рассмотрение земельной реформы. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы начали рассматривать в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, накануне представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что законопроект об отмене моратория на продажу земли могут отозвать.

"Не нужно спешить. У нас есть дедлайн до конца года относительно отмены моратория. Если мы сегодня его отзовем, у нас еще есть время, чтобы внести доработанный законопроект", - отметила она.

Отметим, на сегодня в Раду внесено 10 альтернативных законопроектов о рынке земли.

В понедельник, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме. Он подчеркнул, что между первым и вторым чтением в законопроект об обороте земель внесут правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и компании.

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