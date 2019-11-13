"Слуге народа" не хватит голосов для отмены моратория на продажу земли, - Верещук

Фото: Ирина Верещук (facebook.com vereschuk iryna)

По словам нардепа, не все народные избранники от фракции "Слуги народа" готовы проголосовать за законопроект

Во фракции "Слуга народа" не хватит голосов за проект закона об обороте сельскохозяйственных земель в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук.

По ее словам, проект закона не наберет 226 необходимых голосов для его принятия в среду, 13 ноября.

"Я думаю, что в нашей фракции голосов не хватит, не хватит", - заявила Верещук.

Также, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента, депутат подтвердила, что отдельные ее коллеги не поддержат проект открытия рынка земли в предложенной редакции.

"Я воздержусь от голосования. Те коллеги, которые являются моими соседями, не готовы голосовать", - добавила она.

Ранее Верещук заявляла, что у Рады есть время до конца года для отмены моратория на продажу земли, а поддержанный аграрным комитетом проект закона №2178-10 пока является достаточно "сырым".

Напомним, под Верховной радой проходит акция против открытия рынка земли, законопроекты которого должны сегодня рассмотреть депутаты.

Как сообщало РБК-Украина ранее, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы против рынка земли (63,4% всех респондентов или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).