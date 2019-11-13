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Верховна рада продовжила роботу до 15:00

Новини » Політика     13.11.2019 - 12:45
Верховна рада продовжила роботу до 15:00
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Роботу Ради продовжили через затягування законопроекту про ринок землі

Верховна рада України після перерви на нараду щодо ринку землі проголосувала за продовження роботи до 15:00. Відповідне рішення підтримали 234 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, близько 11:00 спікер парламенту Дмитро Разумков зібрав нараду за участю глав фракції через суперечки навколо законопроекту про ринок землі. Однак перерва в роботі парламенту затягнулася практично на півтори години.

Нагадаємо, Верховна рада сьогодні розглядає закони про ринок землі. З ранку стало відомо, що більшість фракцій проти розгляду законопроекту про ринок землі. Зокрема, проти нього виступають "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя".

Таким чином, розгляд законопроекту підтримує тільки фракція "Слуга народу", однак представник уряду в Раді Ірина Верещук впевнена, що фракції не вистачить голосів для ухвалення законопроекту в першому читанні.

У понеділок, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні оголосив про проведення референдуму з питання земельної реформи. За його словами, іноземні компанії зможуть отримати право купувати землю, тільки якщо українці погодяться на референдумі.

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