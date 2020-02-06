Верховная рада продлила пленарное заседание до 19:30

Верховная рада Украины продлила пленарное заседание до 19:30 четверга, 6 февраля. Об этом объявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

За такое предложение проголосовали 226 парламентариев.

Подчеркнем, что сначала звучало предложение продлить заседание до 20:00, однако его поддержали только 222 нардепа. После этого на трибуне ВР, которая заблокирована несколькими политическими силами, произошла потасовка, однако драки не было.

Впоследствии глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил работать до 19:30, и это предложение уже было поддержано минимально необходимым количеством голосов нардепов.

Напомним, на сегодняшнем заседании парламент будет рассматривать законопроект о рынке земли. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, на данный момент в Раде есть 226 голосов за законопроект.

Ранее РБК-Украина писало, что в Верховной раде из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли возле трибуны произошла потасовка с участием нескольких народных депутатов. Фракции ОПЗЖ и "Батькивщины" пытались заблокировать трибуну и президиум.