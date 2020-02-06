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В Раде произошла потасовка с участием нардепов

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 11:43
В Раде произошла потасовка с участием нардепов
Фото: потасовка в Раде (РБК-Украина)

Фракции ОПЗЖ и "Батькивщины" пытались заблокировать трибуну и президиум

В Верховной раде из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли возле трибуны произошла потасовка с участием нескольких народных депутатов. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, фракции ОПЗЖ и "Батькивщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента, в результате чего произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа". На данный момент лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова, чтобы сорвать парламентское заседание по рынку земли.

Однако первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук объявил о завершении перерыва, заседание парламента продолжается.

Фото: потасовка в Раде

Отметим, до этого спикер Рады Дмитрий Разумков собирал глав фракций парламента в своем кабинете. Предположительно, на встрече обсуждалось принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Сегодня полиция Киева усилила меры безопасности в связи с запланированными акциями протеста под Верховной радой. Кроме того, на усиленное дежурство заступили военнослужащие Национальной гвардии.

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Новости Украины нардеппотасовкаВерховная Рада
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