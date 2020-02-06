Рада разблокировала подписание изменений в Налоговый кодекс

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменения касаются совершенствования администрирования налогов

Верховная рада Украины разблокировала подписание законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве", передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы провалили голосование за проект постановления №1210-П "Об отмене решения Верховной рады о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта ЗУ о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Его поддержали лишь 84 нардепа.

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что современные правила налогообложения бизнеса дают много возможностей для спекулирования налоговыми ставками. А принятие закона должно изменить ситуацию.

Сейчас документ может подписать спикер парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, 16 января Рада одобрила во втором чтении законопроект №1210, за него проголосовали 283 парламентария.

Как писало РБК-Украина, парламент также разблокировал подписание законопроекта №0901 "О полном общем среднем образовании".