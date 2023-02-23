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Верховна рада відсторонила Лероса від пленарних засідань

Фото: Гео Лерос, народний депутат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна рада відсторонила народного депутата Гео Лероса від пленарних засідань. Ймовірно заборона діятиме до кінця поточної сесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram-канал.

Відповідне рішення підтримали 261 народний депутат.

Железняк відзначив, що заборона діятиме до кінця поточної сесії, або ж припинення воєнного стану та зміни режиму роботи Ради під час війни.

"Тобто скоріш за все на пів року", - зазначив народний депутат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Рада, сьогодні 23 лютого, також ухвалила порядок компенсації за зруйноване під час війни житло й підтримала постнову про введення санкцій проти всіх банківських та фінансових установ Росії.

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