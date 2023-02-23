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Рада ухвалила порядок компенсації за зруйноване під час війни житло

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Україна, Четвер 23 лютого 2023 14:36
Рада ухвалила порядок компенсації за зруйноване під час війни житло Фото: закон про компенсацію за зруйноване під час війни житло ухвалений Радою (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада України ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, законопроект №7198 у другому читанні підтримали 275 депутатів.

Згідно з законом, джерелами фінансування компенсації за пошкоджене та знищене майно будуть:

  • 1. Кошти державного та місцевих бюджетів;
  • 2. Кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів;
  • 3. Міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога;
  • 4. Репарації або інші стягнення з Російської Федерації;
  • 5. Інші джерела, не заборонені законодавством України, в тому числі місцеві фонди, створені з метою надання компенсації та відновлення пошкоджених/знищених (зруйнованих) об’єктів нерухомого майна.

Основні положення закону:

  • Компенсації надаватимуть виключно за майно (пошкоджене/зруйноване) з 24 лютого 2022 року
  • Закон діє протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об’єкт знаходиться (знаходився).
  • Закон не поширюватиметься на об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території.
  • Компенсацію надаватимуть виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції.
  • Право на компенсацію отримають фізичні особи - громадяни України, які є власниками.
  • Не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.
  • За пошкоджене майно отримати грошову компенсацію буде неможливо - для таких випадків пропонують виключно відновлення через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них.
  • Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат - документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми.
  • У власників приватних будинків буде вибір - отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва.
  • Граничний розмір компенсації - і грошової, і у вигляді житлового сертифіката - відсутній, як і обмеження щодо місцезнаходження, типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат.
  • Використати сертифікат можна протягом п’яти років з дня його видачі, а відчужувати протягом 5 років, окрім успадкування, заборонено.
  • Якщо ціна житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації будуть сплачувати отримувачу лише за рахунок грошових коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків.
  • Строк подання заяви про надання компенсації за знищене житлове майно збільшили до другого читання - її можна подати під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення.
  • До заяви необхідно буде додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості та, за наявності, матеріали фото- і відеофіксації до або після знищення.
  • Розглядати заяви та приймати рішення про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно буде Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації. Такі комісії створюватимуться виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів.

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабної війни вже понад 325 тисяч громадян повідомили про пошкоджене чи зруйноване майно через "Дію".

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