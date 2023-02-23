Верховная рада отстранила Лероса от пленарных заседаний

Соответствующее решение было поддержано 261 народным депутатом.

Железняк отметил, что запрет будет действовать до конца текущей сессии, или прекращение военного положения и изменения режима работы Рады во время войны.

"То есть, скорее всего, на полгода", - отметил народный депутат.