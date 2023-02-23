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Верховная рада отстранила Лероса от пленарных заседаний

Фото: Гео Лерос, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная рада отстранила народного депутата Гео Лероса от пленарных заседаний. Вероятно, запрет будет действовать до конца текущей сессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram-канал.

Соответствующее решение было поддержано 261 народным депутатом.

Железняк отметил, что запрет будет действовать до конца текущей сессии, или прекращение военного положения и изменения режима работы Рады во время войны.

"То есть, скорее всего, на полгода", - отметил народный депутат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Рада, сегодня 23 февраля, также приняла порядок компенсации за разрушенное во время войны жилье и поддержала постнову о введении санкций против всех банковских и финансовых учреждений России.

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