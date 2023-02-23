Верховна рада відсторонила Лероса від пленарних засідань

Верховна рада відсторонила народного депутата Гео Лероса від пленарних засідань. Ймовірно заборона діятиме до кінця поточної сесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram -канал .

Відповідне рішення підтримали 261 народний депутат.

Железняк відзначив, що заборона діятиме до кінця поточної сесії, або ж припинення воєнного стану та зміни режиму роботи Ради під час війни.

"Тобто скоріш за все на пів року", - зазначив народний депутат.