Верховная рада отстранила Лероса от пленарных заседаний

Верховная рада отстранила народного депутата Гео Лероса от пленарных заседаний. Вероятно, запрет будет действовать до конца текущей сессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram -канал .

Соответствующее решение было поддержано 261 народным депутатом.

Железняк отметил, что запрет будет действовать до конца текущей сессии, или прекращение военного положения и изменения режима работы Рады во время войны.

"То есть, скорее всего, на полгода", - отметил народный депутат.