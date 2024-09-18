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Верховна Рада провалила голосування за перейменування 333 населених пунктів

Фото: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Верховна Рада не підтримала постанову про перейменування назв 333 населених пунктів України. За документ проголосували лише 208 народних депутатів.

Про це заявив народний депутат Роман Лозинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Щойно парламент провалив голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів. Провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язано Москвою протягом століть поневолення", - написав він. 

Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що депутати пішли на погоджувальну раду через цей законопроєкт. 

Деколонізація України

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви", який стосується деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

27 липня 2023 року закон набув чинності. Його мета - протидія російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам'яті запропонував перейменувати 183 населені пункти, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

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