Верховна Рада провалила голосування за перейменування 333 населених пунктів

"Щойно парламент провалив голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів. Провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язано Москвою протягом століть поневолення", - написав він.

Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що депутати пішли на погоджувальну раду через цей законопроєкт.