Верховна Рада провалила голосування за перейменування 333 населених пунктів

Верховна Рада не підтримала постанову про перейменування назв 333 населених пунктів України. За документ проголосували лише 208 народних депутатів.
Про це заявив народний депутат Роман Лозинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
"Щойно парламент провалив голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів. Провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язано Москвою протягом століть поневолення", - написав він.
Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що депутати пішли на погоджувальну раду через цей законопроєкт.
У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви", який стосується деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.
27 липня 2023 року закон набув чинності. Його мета - протидія російській імперській пропаганді.
Український інститут національної пам'яті запропонував перейменувати 183 населені пункти, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.