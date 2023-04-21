Більше жодних Пушкіних і Суворових. Зеленський підписав закон про деколонізацію топонімів

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Варто зауважити, що даний закон набере чинності через три місяці. Після цього у державних та військових органів буде шість місяців щоб видалити з публічного доступу російські символи.

Мова йде про пам’ятники й пам’ятні знаки, перейменування вулиць та інших об'єктів. Окрім цього необхідно буде перейменувати населені пункти в назвах яких є натяки на Росію її діячів чи пропагандистів.

Також під заборону підпадуть зображення, присвячені російським та радянським діячам, російським містам і завоюванням. До музеїв необхідно буде перенести цінні пам’ятки.

Під стандарти української мови необхідно буде перейменувати назви населених пунктів Так само будуть перейменовані населені пункти, назви яких не відповідають стандартам української мови - Октябрське чи Южноукраїнське.

Російські згадки мають бути виключені товарних знаків та назв документів.

"Присвоєння географічним об'єктам, юридичним особам та об'єктам права власності назв держави, що глорифікують, увічнюють, пропагують або містять символіку російської імперської політики, а також назви держави, а також держави-терориста (держави-агресора), або її визначних, пам'ятних, історичних та культурних місць, населених пунктів, дат, подій забороняється", - ідеться в документі.