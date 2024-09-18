Верховная Рада провалила голосование за переименование 333 населенных пунктов

"Только что парламент провалил голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов. Провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано Москвой в течение веков порабощения", - написал он.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что депутаты пошли на согласительный совет из-за этого законопроекта.