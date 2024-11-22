Огорожі та екстренний виклик поліції. В Україні вводять нові стандарти безпеки для шкіл

Верховна Рада України ухвалила важливий законопроект №11543, спрямований на підвищення рівня безпеки в освітніх закладах. Документ передбачає комплекс заходів для захисту учнів, учителів та працівників шкіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства освіти і науки України.
Керівництво шкіл зобов’язане забезпечити дотримання стандартів охорони праці, пожежної безпеки та інших норм. Запровадження нових правил створить умови для безпечного перебування дітей і працівників на території навчальних закладів.
Адміністрації навчальних закладів мають реалізувати заходи для запобігання правопорушенням, зокрема шляхом запровадження чітких правил перебування сторонніх осіб на території шкіл.
Посилення охорони та контролю
На територіях шкіл будуть встановлені огорожі та системи екстреного виклику поліції, що дозволить оперативно реагувати на загрози.
Ключовий елемент безпеки - обладнання шкіл укриттями. На ці цілі уряд виділив 7,5 мільярда гривень, що дозволить захистити учнів у надзвичайних ситуаціях.
Реалізація цих заходів - результат спільної роботи Міністерства освіти і науки (МОН), Міністерства внутрішніх справ (МВС) і Національної поліції України.
Ухвалення цього законопроєкту стане важливим кроком для підвищення рівня безпеки в школах по всій Україні.
Нагадаємо,що президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів забезпечити наступного року безкоштовне харчування для всіх українських школярів.
Крім того, деякі українські школи цього року вирішили перенести осінні канікули на зимовий період, подовживши зимові канікули. Школи можуть самостійно планувати навчальний процес і деякі з них прийняли таке рішення.