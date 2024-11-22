Ограждения и экстренный вызов полиции. В Украине вводят новые стандарты безопасности для школ

Создание безопасной образовательной среды

Руководство школ обязано обеспечить соблюдение стандартов охраны труда, пожарной безопасности и других норм. Введение новых правил создаст условия для безопасного пребывания детей и работников на территории учебных заведений.

Профилактика правонарушений среди учеников

Администрации образовательных учреждений должны реализовать меры по предотвращению правонарушений, включая введение строгих правил нахождения посторонних лиц на территории школ.

Усиление охраны и контроля

На территориях школ появятся ограждения и системы экстренного вызова полиции, что позволит быстро реагировать на угрозы.

Ужесточаются требования к сотрудникам, обеспечивающим охрану учебных заведений, для предотвращения инцидентов и защиты учащихся.

Обеспечение школ укрытиями

Ключевой элемент безопасности - оснащение школ укрытиями. На эти цели правительство выделило 7,5 миллиарда гривен, что позволит защитить учащихся в чрезвычайных ситуациях.

Реализация этих мер - результат совместной работы Министерства образования и науки (МОН), Министерства внутренних дел (МВД) и Национальной полиции Украины.

Принятие данного законопроекта станет важным шагом для повышения уровня безопасности в школах по всей Украине.