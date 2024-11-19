Зеленський доручив уряду забезпечити безкоштовне харчування всіх школярів: що відомо

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів забезпечити наступного року безкоштовне харчування для всіх українських школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова очільника держави під час виступу у Верховній Раді.

Що саме хоче змінити президент для дітей

Представляючи в парламенті план внутрішньої стійкості України, Зеленський наголосив, що "нам потрібен новий, фактично надзвичайний підхід до освіти".

"Окрім всіх звичних функцій освітньої галузі, ми маємо забезпечити реалізацію ще одного завдання... Збереження мільйонів українських дітей, які зараз, на жаль, через цю війну перебувають у різних куточках світу. У різних країнах", - пояснив очільник держави.

Він уточнив, що наші діти мають залишатись "у полі української культури", "у полі українського національного буття".

"Від належного виконання цього завдання багато в чому залежить майбутнє нашої держави", - додав президент.

Він зауважив, що потрібно "модернізувати та зробити максимально дієвою нашу соціальну політику".

"Україні потрібна спеціальна політика дитинства. Конкретні заходи, які допомагають батьківству в Україні. Підтримують сім'ї. Сімейне виховання. Дозволяють дитині рости у безпечному та сучасному соціальному середовищі", - вважає Зеленський.

Крім того, він закликав парламентарів та урядовців не забувати "про дуже приземлені, важливі, дуже конкретні, відчутні рішення, які допомагають людям кожного дня".

"Зокрема цього року ми запровадили для всіх наших українських діточок з 1 по 4 клас школи безкоштовне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо зробити", - наголосив президент України.

Також під час виступу Зеленський анонсував старт у 2025 році програми підтримки освіти для дітей ветеранів.