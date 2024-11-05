Зимові канікули 2024: точні дати, коли будуть відпочивати школярі

Деякі українські школи цього року вирішили перенести осінні канікули на зимовий період, подовживши зимові канікули. Школи можуть самостійно планувати навчальний процес і деякі з них прийняли таке рішення.

РБК-Україна розповідає, коли почнуться і скільки триватимуть зимові канікули цьогоріч в українських школах.

Навчальний рік 2024-2025 в Україні триватиме із 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України (МОН) у межах цих дат школи можуть в індивідуальному порядку визначати структуру та тривалість навчального процесу. Відомство рекомендує школам провести зимові канікули з 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року, але точні дати кожна школа може встановити сама, враховуючи епідемічну ситуацію, стан безпеки та наявність опалення в класах.