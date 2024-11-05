Зимові канікули 2024: точні дати, коли будуть відпочивати школярі
Деякі українські школи цього року вирішили перенести осінні канікули на зимовий період, подовживши зимові канікули. Школи можуть самостійно планувати навчальний процес і деякі з них прийняли таке рішення.
РБК-Україна розповідає, коли почнуться і скільки триватимуть зимові канікули цьогоріч в українських школах.
Навчальний рік 2024-2025 в Україні триватиме із 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України (МОН) у межах цих дат школи можуть в індивідуальному порядку визначати структуру та тривалість навчального процесу.
Відомство рекомендує школам провести зимові канікули з 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року, але точні дати кожна школа може встановити сама, враховуючи епідемічну ситуацію, стан безпеки та наявність опалення в класах.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт з підвищення безпеки у школах під час воєнного стану. Ініціатива, яку координуватиме МОН, передбачає заходи для захисту закладів середньої освіти з понад 200 учнями, зокрема фізичну охорону, пропускний режим, додаткове освітлення, огорожі та посилену присутність поліції. Мета проєкту – забезпечити контроль доступу на територію шкіл та запобігти проникненню сторонніх осіб.
Раніше ми повідомляли, що з 2027 року навчання в українських школах триватиме на рік довше. За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, 12-річна система освіти, впроваджена в рамках реформи старшої школи, допоможе краще підготувати учнів до вступу в університети. Також ті, хто обиратиме навчання у професійних коледжах, зможуть виходити на ринок праці вже з готовою професією.
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