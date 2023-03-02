Верховна рада планує виділити 30 млрд гривень на виробництво дронів

Голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що парламент спільно з урядом напрацьовують комплексні зміни до державного бюджету щодо збільшення видатків на закупівлю безпілотників українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.

"Є амбітні плани виробництва дронів в Україні. Тут мова йде про 30 млрд гривень. Принципова підтримка цього є. З Резервного фонду виділено перші 10 млрд гривень. Щодо коштів з бюджету - будемо шукати джерела. У нас стане більше розуміння наших фінансових можливостей після того, як визначимося з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом", - розповіла Підласа.

Вона зазначила, що Кабінет министров має подати свої напрацювання щодо змін до державного бюджету на розгляд ВР до кінця березня. Минулого року парламент 14 разів вносив зміни до бюджету. У більшості випадків - через військові потреби.

"У 2023 році, певно, теж ще не раз до цього повернемось", - додала депутатка.