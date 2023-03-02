Верховная рада планирует выделить 30 млрд гривен на производство дронов

Глава комитета по бюджету Роксолана Подласа заявила, что парламент совместно с правительством нарабатывают комплексные изменения в государственный бюджет по увеличению расходов на закупку беспилотников украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Есть амбициозные планы производства дронов в Украине. Здесь речь идет о 30 млрд гривен. Принципиальная поддержка этого есть. Из Резервного фонда выделены первые 10 млрд гривен. Что касается средств из бюджета - будем искать источники. У нас станет больше понимания наших финансовых возможностей после того, как определимся с программой сотрудничества с Международным валютным фондом", - рассказала Подласа.

Она отметила, что Кабинет министров должен подать свои наработки по поводу изменений в государственный бюджет на рассмотрение ВР до конца марта. В прошлом году парламент 14 раз вносил изменения в бюджет. В большинстве случаев - из-за военных нужд.

"В 2023 году, наверное, тоже еще не раз к этому вернемся", - добавила депутат.